Журналист и телеведущий Андрей Егоршев умер в Италии в возрасте 59 лет

Российский журналист и телеведущий Андрей Егоршев скончался в Италии в возрасте 59 лет. Об этом в соцсетях сообщила его супруга Мария.

«Пока, Андрюша. Пока, любимый! Мне будет очень тебя не хватать. Невозможно поверить... Спасибо, что ты был в моей жизни», — написала она.

По её словам, Егоршев скончался ещё в субботу, 19 октября. Причина смерти не уточняется.

Андрей Егоршев окончил журфак МГУ имени Ломоносова, работал на «Первом канале». С 1992 по 1999 год вёл передачу «Пресс-экспресс». В нулевых годах журналист также трудился ведущим на радио «Маяк», «Радио России» и «Вести ФМ». С 2015 года Егоршев занимался бизнесом.