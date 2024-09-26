Умер бывший журналист «Коммерсанта» и главред GZT.ru Дмитрий Павлов
Дмитрий Павлов. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Дмитрий Павлов
На сайте издания «Коммерсант» появилась информация о смерти бывшего журналиста и главного редактора GZT.ru Дмитрия Павлова. Прощание с ним прошло 25 сентября.
Павлов начал свою карьеру в «Коммерсанте» в 1993 году. Работу он начинал корреспондентом дежурной смены отдела оперативной информации.
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