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25 сентября, 21:18

Умер бывший журналист «Коммерсанта» и главред GZT.ru Дмитрий Павлов

Дмитрий Павлов. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Дмитрий Павлов

Дмитрий Павлов. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Дмитрий Павлов

На сайте издания «Коммерсант» появилась информация о смерти бывшего журналиста и главного редактора GZT.ru Дмитрия Павлова. Прощание с ним прошло 25 сентября.

Павлов начал свою карьеру в «Коммерсанте» в 1993 году. Работу он начинал корреспондентом дежурной смены отдела оперативной информации.

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Ранее Life.ru рассказывал о смерти Героя России, лётчика-снайпера Игоря Родобольского. Ему было 64 года. В 1986-1989 годах Родобольский участвовал в боевых действиях в Афганистане, совершил около 200 боевых вылетов.

Артём Гапоненко
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