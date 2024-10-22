Российская журналистка найдена мёртвой в номере гостиницы в Ташкенте

Российская журналистка Инесса Паперная и её спутник найдены мёртвыми в номере гостиницы в Ташкенте. Причиной смерти называется отравление неизвестным веществом, сообщили в Генеральной прокуратуре Узбекистана.

«В гостинице, расположенной в Мирабадском районе, скончались граждане Российской Федерации Максим Радченко, 1979 года рождения, и Паперная Инесса Викторовна, 1977 года рождения», — приводит сообщение ведомства РИА «Новости».

Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила в результате отравления «неустановленной этиологии». Возбуждено уголовное дело по статье »Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Инесса Паперная работала в журнале «Профиль», а также как внештатный автор сотрудничала с «Лентой.ру»