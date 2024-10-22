Саммит БРИКС в Казани
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 12:43

Российская журналистка найдена мёртвой в номере гостиницы в Ташкенте

ГП Узбекистана: Журналистка из РФ умерла в отеле в Ташкенте из-за отравления

Инесса Паперная. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Инесса Паперная

Инесса Паперная. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Инесса Паперная

Российская журналистка Инесса Паперная и её спутник найдены мёртвыми в номере гостиницы в Ташкенте. Причиной смерти называется отравление неизвестным веществом, сообщили в Генеральной прокуратуре Узбекистана.

«В гостинице, расположенной в Мирабадском районе, скончались граждане Российской Федерации Максим Радченко, 1979 года рождения, и Паперная Инесса Викторовна, 1977 года рождения», — приводит сообщение ведомства РИА «Новости».

Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила в результате отравления «неустановленной этиологии». Возбуждено уголовное дело по статье »Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Инесса Паперная работала в журнале «Профиль», а также как внештатный автор сотрудничала с «Лентой.ру»

Россиянин уехал на велопрогулку в Армении, через сутки его нашли мёртвым
Россиянин уехал на велопрогулку в Армении, через сутки его нашли мёртвым

Ранее в Турции похоронили загадочно погибшую россиянку. Её тело нашли в ореховой роще.

Никита Никонов
  • Новости
  • Узбекистан
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров