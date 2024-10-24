Силы ПВО уничтожили ракету над акваторией Севастополя
Над акваторией Севастополя силами ПВО уничтожена одна ракета. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«По предварительной информации, военные на значительном отдалении от берега над акваторией уничтожили одну ракету», — рассказал он и добавил, что гражданская инфраструктура города не пострадала.
Ранее Развожаев предупредил о работе средств противовоздушной обороны (ПВО) на территории города. По его словам, все службы приведены в состояние полной боевой готовности.
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