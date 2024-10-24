Учёные предупредили Европу о возможной климатической катастрофе

Климатологи предупреждают о возможном климатическом коллапсе, который может произойти в Северной Европе из-за нарушения Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОС). В своём открытом письме, адресованном лидерам североевропейских стран, 44 эксперта призвали к немедленным действиям, так как риски ослабления этих океанических течений ранее сильно недооценивались. АМОС, в состав которой входит Гольфстрим, играет ключевую роль в переносе тепла в Северное полушарие и поддержании стабильного климата.

Согласно исследованию ученых, замедление АМОС вызвано глобальным потеплением и может привести к катастрофическим последствиям. Прежде всего, это резкое похолодание в Северной Европе, усиление экстремальных погодных явлений и удары по сельскому хозяйству. Однако последствия могут распространиться и за пределы региона: затронуты будут тропические муссоны, что угрожает экосистемам, а повышение уровня моря вдоль побережья Атлантики создаст риски для прибрежных районов и рыболовства.

Учёные настаивают на необходимости срочного выполнения обязательств Парижского соглашения 2015 года и ограничении роста глобальной температуры до 1,5 градусов по Цельсию. Без этих мер коллапс АМОС может произойти в ближайшие десятилетия, что обернётся непредсказуемыми последствиями для всей планеты.