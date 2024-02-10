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Европе предрекли похолодание на 15° из-за остановки течений в Атлантике

SciAdv: Замедление течений в Атлантическом океане охладит Европу на 15°

10 февраля, 13:20
Коллапс течений в Атлантическом океане может охладить Европу на 15 °C. Обложка © Shutterstock

Коллапс течений в Атлантическом океане может охладить Европу на 15 °C. Обложка © Shutterstock

Большая часть Европы может замёрзнуть, если течения Атлантического океана полностью остановятся из-за таяния ледников в Арктике. Об этом рассказали учёные из Утрехтского университета в Нидерландах, исследование которых публикуется в журнале Science Advances (SciAdv).

Специалисты давно наблюдают за сетью течений, которые получили название Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОЦ). Дело в том, что эти потоки в значительной степени формируют мягкий климат в европейских странах. В последние годы течения начали серьёзно замедляться.

"Мы приближаемся к коллапсу, но мы не уверены, когда именно он может произойти. Надвигается переломный момент", — поделился соавтор исследования, климатолог Рене ван Вестен.

По его словам, замедление стало возможным из-за поступления пресной воды после таяния арктических ледников. Если так пойдёт и дальше, то средние показатели температуры в Европе упадут на 5 или даже 15 градусов в течение пары десятилетий. Учёные отметили, что похолодание в Европе обернётся увеличением температуры в южном полушарии и обилием осадков, так как течения Атлантики огибают даже южный мыс Африки.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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