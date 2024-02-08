"Дань традиции": Климатолог объяснил, зачем циклонам нужны имена

Название циклона не несёт в себе абсолютно никакой смысловой нагрузки, так как выбор имени — это дело вкуса синоптиков. Именно это и произошло с "Ольгой", которая обрушилась вчера на Москву, рассказал климатолог Андрей Киселёв.

"Это просто дань традиции. Возможно, кому-то показалось, что женщина страшна в гневе", — пошутил специалист в беседе с РИА "ФедералПресс".