"Дань традиции": Климатолог объяснил, зачем циклонам нужны имена
Климатолог Киселёв — об именах циклонов: Это просто дань традиции
Название циклона не несёт в себе абсолютно никакой смысловой нагрузки, так как выбор имени — это дело вкуса синоптиков. Именно это и произошло с "Ольгой", которая обрушилась вчера на Москву, рассказал климатолог Андрей Киселёв.
"Это просто дань традиции. Возможно, кому-то показалось, что женщина страшна в гневе", — пошутил специалист в беседе с РИА "ФедералПресс".
По его словам, имена циклонам прежде всего нужны для того, чтобы облегчить работу метеорологам. Так проще вести климатическую статистику, сверять сводки и прочее. Киселёв добавил, что названия, которые уже были использованы для предыдущих циклонов, вычёркиваются из списка.
ТАСС / Артём Геодакян