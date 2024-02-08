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8 февраля, 11:49

"Дань традиции": Климатолог объяснил, зачем циклонам нужны имена

Климатолог Киселёв — об именах циклонов: Это просто дань традиции

Название циклона не несёт в себе абсолютно никакой смысловой нагрузки, так как выбор имени — это дело вкуса синоптиков. Именно это и произошло с "Ольгой", которая обрушилась вчера на Москву, рассказал климатолог Андрей Киселёв.

"Это просто дань традиции. Возможно, кому-то показалось, что женщина страшна в гневе", — пошутил специалист в беседе с РИА "ФедералПресс".

По его словам, имена циклонам прежде всего нужны для того, чтобы облегчить работу метеорологам. Так проще вести климатическую статистику, сверять сводки и прочее. Киселёв добавил, что названия, которые уже были использованы для предыдущих циклонов, вычёркиваются из списка.

Роскосмос показал, как выглядит циклон "Ольга" с орбиты
Роскосмос показал, как выглядит циклон "Ольга" с орбиты

Накануне, 7 февраля, Москву буквально заваливало снегом из-за мощного атлантического циклона "Ольга". Впоследствии циклон должен уйти в Рязанскую, Тамбовскую области и Поволжье. Ожидается, что после этого в столичном регионе наступит похолодание, которое продержится до воскресенья, 11 февраля.

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ТАСС / Артём Геодакян

Наталья Исакова
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