Казахстан выступил против использования своей территории для обхода санкций
Министр иностранных дел Казахстана Роман Василенко заявил, что казахская сторона выступает против использования своей территории для обхода антироссийских санкций. Об этом он сообщил в интервью польскому агентству PAP.
«Казахстан не вводил санкции против России, и Казахстан не присоединился к санкциям против России. В то же время мы не хотим, чтобы наша территория использовалась для обхода санкций», — подчеркнул дипломат.
Василенко также отметил, что позиция Астаны известна как в России, так и на Западе, и обе стороны относятся к ней с пониманием.
Ранее сообщалось, что власти Казахстана не будут слепо следовать антироссийскому санкционному курсу Запада. По словам вице-премьера страны Серика Жумангарина, страна «не выдержит» санкций, которые вредят не только России, но и самой Астане.
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