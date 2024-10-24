Российским пенсионерам пообещали увеличение пенсий в 2025 году

Значительные изменения в системе пенсионного обеспечения планируются в России в 2025 году. Это затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров. Об этом сообщил доктор юридических наук и декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов, его слова приводит агентство «Прайм».

Изначально предполагалось, что индексация пенсий будет осуществлена в два этапа: с 1 февраля на 4,5%, что соответствует уровню инфляции за предыдущий год, и с 1 апреля — еще на 2,2% в соответствии с доходами Социального фонда. Тем не менее правительство внесло изменения в законопроект, решив провести индексацию единовременно в начале года. Согласно прогнозам Минэкономразвития, уровень инфляции в 2025 году составит 7,3%, поэтому страховые пенсии будут увеличены на этот процент с 1 января.

Кроме того, ожидается возобновление индексации страховых пенсий для работающих пенсионеров, что было приостановлено в 2016 году. Таким образом, увеличение пенсий на 7,3% коснется всех категорий пенсионеров, как работающих, так и неработающих. В феврале Социальный фонд также увеличит ежемесячные денежные выплаты для инвалидов, ветеранов боевых действий и других льготников.

С 1 августа 2025 года планируется скорректировать размер страховых пенсий работающим пенсионерам в зависимости от величины индивидуального пенсионного коэффициента и страховых взносов, уплаченных в 2024 году. Социальные пенсии для тех, кто не имеет достаточного страхового стажа или индивидуального пенсионного коэффициента, а также для тех, кто потерял кормильца или является инвалидом, будут проиндексированы с 1 апреля. Ожидается, что индексация социальных пенсий составит около 14,75%, при этом размер выплат достигнет 15,5 тыс. рублей.

Дополнительно с 1 октября 2025 года планируется на 4% увеличить пенсии для военнослужащих. Важно отметить, что все приведенные цифры являются предварительными, и возможны изменения в размерах индексации и корректировках выплат в будущем.