Работники одной из отраслей могут получить досрочный выход на пенсию

Фракция «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым намерена внести в Госдуму законопроект, который предлагает снизить пенсионный возраст для работников агропромышленного комплекса (АПК). Об этом пишет газета «Известия».

Проект предлагает разрешить сельским труженикам досрочно выходить на пенсию: женщинам — с 55 лет, мужчинам — с 60 лет. В пояснительной записке указано, что в условиях санкционного давления и экономических изменений аграрный сектор демонстрирует устойчивый рост и играет важную роль в укреплении продовольственной безопасности страны.

Согласно документу, работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности должны иметь такие же права на досрочный выход на пенсию, как и сотрудники силовых структур, поскольку они активно способствуют обеспечению продовольственной безопасности России.