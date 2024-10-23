Работники одной из отраслей могут получить досрочный выход на пенсию
В Госдуму внесут законопроект о досрочном выходе на пенсию для работников АПК
Фракция «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым намерена внести в Госдуму законопроект, который предлагает снизить пенсионный возраст для работников агропромышленного комплекса (АПК). Об этом пишет газета «Известия».
Проект предлагает разрешить сельским труженикам досрочно выходить на пенсию: женщинам — с 55 лет, мужчинам — с 60 лет. В пояснительной записке указано, что в условиях санкционного давления и экономических изменений аграрный сектор демонстрирует устойчивый рост и играет важную роль в укреплении продовольственной безопасности страны.
Согласно документу, работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности должны иметь такие же права на досрочный выход на пенсию, как и сотрудники силовых структур, поскольку они активно способствуют обеспечению продовольственной безопасности России.
«Сегодня лишь женщины, проработавшие трактористами-машинистами в сельском хозяйстве, могут уходить на пенсию с 50-летнего возраста. Однако, на наш взгляд, государство должно решить вопрос раннего ухода на пенсию для всех тружеников села», — отметил Миронов.
Ранее Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете пропаганды чайлдфри. Напомним, Правительство России поддержало законопроект о введении административного наказания за пропаганду движения чайлдфри.Штраф может доходить до пяти миллионов рублей. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснял, что речь идёт о запрете именно распространения таких идей — самого решения не рожать это не коснётся.
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