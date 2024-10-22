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22 октября, 12:42

Госдума приняла закон о повышении МРОТ с 2025 года до 22 440 рублей

Минимальный размер оплаты труда в России в 2025 году составит 22 440 рублей. Соответствующий закон сразу в трёх чтениях приняла Госдума 22 октября. Индексанция МРОТ запланирована с 1 января.

«Законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2025 года в сумме 22 440 рублей (рост 16,6%)», — говорится в пояснительной записке документа.

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Напомним, что на данный момент уровень МРОТ составляет 19 242 рубля. Сейчас запланированное поэтапное повышение МРОТ, чтобы избежать ситуации, какая была в стране в 90-е.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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