Госдума приняла закон о повышении МРОТ с 2025 года до 22 440 рублей
Минимальный размер оплаты труда в России в 2025 году составит 22 440 рублей. Соответствующий закон сразу в трёх чтениях приняла Госдума 22 октября. Индексанция МРОТ запланирована с 1 января.
«Законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2025 года в сумме 22 440 рублей (рост 16,6%)», — говорится в пояснительной записке документа.
Напомним, что на данный момент уровень МРОТ составляет 19 242 рубля. Сейчас запланированное поэтапное повышение МРОТ, чтобы избежать ситуации, какая была в стране в 90-е.
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