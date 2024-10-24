«Есть свой фронт»: В ГД пообещали бороться с иноагентами из-за фейков о саммите БРИКС
Депутат Пискарёв: РФ будет бороться с попытками дискредитировать саммит БРИКС
СМИ-иноагенты пытаются дискредитировать саммит глав стран БРИКС в Казани и пишут фейки о мероприятии. Об этом в беседе сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв. В беседе с Life.ru депутат выразил уверенность, что власти найдут возможность бороться с вредителями.
Депутат Василий Пискарёв заявил, что в ГД будут бороться с иноагентами, которые пишут фейки о саммите БРИКС. Видео © Life.ru
«У нас есть фронт на СВО, есть свой внутренний фронт», — пояснил Пискарёв.
Парламентарий призвал активно и эффективно бороться с теми, кто желает навредить России.
Напомним, саммит БРИКС стартовал 22 октября в Казани. 23 октября в рамках встречи прошло заседание XVI саммита БРИКС в узком и расширенном форматах под председательством президента РФ Владимира Путина. По итогам встречи была принята итоговая декларация, полный текст которой опубликовал Кремль.
Life.ru