«Есть свой фронт»: В ГД пообещали бороться с иноагентами из-за фейков о саммите БРИКС

СМИ-иноагенты пытаются дискредитировать саммит глав стран БРИКС в Казани и пишут фейки о мероприятии. Об этом в беседе сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв. В беседе с Life.ru депутат выразил уверенность, что власти найдут возможность бороться с вредителями.

Депутат Василий Пискарёв заявил, что в ГД будут бороться с иноагентами, которые пишут фейки о саммите БРИКС. Видео © Life.ru

«У нас есть фронт на СВО, есть свой внутренний фронт», — пояснил Пискарёв.

Парламентарий призвал активно и эффективно бороться с теми, кто желает навредить России.