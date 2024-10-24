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24 октября, 08:46

«Есть свой фронт»: В ГД пообещали бороться с иноагентами из-за фейков о саммите БРИКС

Депутат Пискарёв: РФ будет бороться с попытками дискредитировать саммит БРИКС

СМИ-иноагенты пытаются дискредитировать саммит глав стран БРИКС в Казани и пишут фейки о мероприятии. Об этом в беседе сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв. В беседе с Life.ru депутат выразил уверенность, что власти найдут возможность бороться с вредителями.

Депутат Василий Пискарёв заявил, что в ГД будут бороться с иноагентами, которые пишут фейки о саммите БРИКС. Видео © Life.ru

«У нас есть фронт на СВО, есть свой внутренний фронт», — пояснил Пискарёв.

Парламентарий призвал активно и эффективно бороться с теми, кто желает навредить России.

БРИКС Казань 2024 в октябре: даты проведения
БРИКС Казань 2024 в октябре: даты проведения

Напомним, саммит БРИКС стартовал 22 октября в Казани. 23 октября в рамках встречи прошло заседание XVI саммита БРИКС в узком и расширенном форматах под председательством президента РФ Владимира Путина. По итогам встречи была принята итоговая декларация, полный текст которой опубликовал Кремль.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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