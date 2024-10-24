На рэпера Гуфа составили протокол за мелкое хулиганство
Рэпер Гуф. Обложка © SHOT
Рэпер Гуф (Алексей Долматов) отделался протоколом за мелкое хулиганство после драки, которую он устроил в подмосковной бане накануне. Артисту грозит арест до 15 суток, пишет SHOT.
Ранее Долматова доставили в отдел полиции, а после отпустили в больницу, так как рэпер, ударив полицейского, повредил руку, которая у него до этого была сломана. Сегодня Гуф снова должен будет явиться в участок. После разбирательств его могут арестовать.
Напомним, ранее Гуфа задержали в подмосковной Апрелевке. По данным Life.ru, рэпер приставал к девушке, которая не стала этого терпеть и набрала своему брату. Между мужчинами завязалась драка, их доставили в полицию. Уже в отделе полиции артист закатил гневную тираду, переключаясь с английских ругательств на русские. Также выяснилось, что от рук Долматова пострадал правоохранитель.