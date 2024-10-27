Договор дарения подорожает. Кого исключат из списка дарителей недвижимости и обяжут оформляться у нотариуса

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому договоры дарения недвижимого имущества придётся обязательно удостоверять у нотариусов. Коснётся ли это правило всех сделок подобного рода или только некоторых, пока не очень ясно. Дело в том, что сейчас оформить договор дарения через МФЦ обойдётся в 600–2000 рублей пошлины в пользу государства в регионах и столице соответственно. А стоимость оформления завещания у нотариуса в разных регионах начинается от 2500 рублей. Но когда закон будет принят, затраты на завещание станут выгоднее, полагают эксперты.

Как изменится дарение недвижимости

Сейчас договоры дарения можно совершать в простой письменной форме, а к нотариусу люди обращаются редко, так как хотят сэкономить на оплате госпошлины и нотариальных услуг. Этой ситуацией пытаются воспользоваться мошенники, которые придумывают хитроумные схемы по отъёму чужой собственности. По результатам экспертного анализа, который приводит Федеральная нотариальная палата, порядка 35% ненотариальных договоров дарения впоследствии оспариваются в суде, в том числе те, которые были заключены между близкими родственниками.

Чтобы снизить эти риски, депутаты предложили удостоверять сделки дарения у нотариуса в обязательном порядке. Пока только в случаях дарственной на недвижимость, оформленной на имя чужих людей, а между близкими родственниками — сохранить добровольный порядок нотариального удостоверения. Но есть нюанс.

В своём отзыве Правительство РФ не только поддержало законопроект, но и предложило распространить нотариальную форму на все без исключения договоры дарения недвижимости.

— С большой долей вероятности депутаты во втором чтении учтут мнение правительства, — считает заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. — Если это произойдёт, то, скорее всего, оформить дарение недвижимости станет намного дороже, нежели сейчас — когда достаточно обратиться в МФЦ с подписанным договором, заплатив госпошлину.

Кроме того, по мнению эксперта, часть сделок дарения между близкими родственниками вовсе не будет заключаться.

— Плата за составление нотариусом завещания существенно ниже, нежели за удостоверение договора дарения, поэтому люди станут выбирать иную форму передачи своей недвижимости родственникам, — поясняет Инютин.

Удар по псевдодарению

Исключение дарения между близкими родственниками позволит предотвратить уход от налогов и мошенничество. Фото © Freepik

Есть вариант, при котором закон могут принять, исключив обязательное нотариальное удостоверение дарения между близкими родственниками. Адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин высказал предположение, что, помимо защиты граждан от мошенничества, обязательный порядок удостоверения сделок дарения недвижимости позволит более эффективно выявлять граждан, которые пытаются сэкономить на уплате налогов.

— Случаи, когда фактические договоры купли-продажи заключаются как сделки дарения — не редкость. Как правило, это делается, чтобы минимизировать налоговое бремя или чтобы обмануть кредиторов, переоформив недвижимость на супругов и близких родственников за несколько лет до фиктивного банкротства. Введение обязательного порядка удостоверения сделки дарения у нотариуса значительно сократит такую недобросовестную практику, — пояснил Шагин.