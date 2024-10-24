Прививка от Альцгеймера: Врач назвала самый полезный орех

Самым полезным орехом является миндаль, уверен врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» она раскрыла полезные свойства данного продукта.

По словам эксперта, миндаль богат витаминами B и E, а также содержит фолиевую кислоту. Орех полезен для здоровья печени, селезёнки, сердца, нервов и мозга. Кроме того, он поднимает иммунитет, улучшает циркуляцию крови, нормализует пищеварение, укрепляет кости и даже снижает риск развития болезни Альцгеймера.

«Рекомендуется перед употреблением замочить ядра миндаля в воде минимум на 2 часа. Это облегчит переваривание. Чтобы «выжать» максимум пользы из миндаля, кушайте его с неповреждённой кожицей, поскольку в ней содержится большая часть полезных свойств», — подчеркнула врач.

По её словам, орех должен присутствовать в ежедневном рационе. Кроме того, он используется в косметике — из миндального масла делают маски, полезные для кожи лица, заключила эксперт.