Вредная экзотика: Профессор рассказал, кому не стоит есть инжир

Осенью наступает сезон инжира. Он не только очень вкусный, но и обладает полезными свойствами, например, помогает при запорах. Однако многим россиянам стоит обиходить стороной прилавки с данными плодами, потому что они могут насести серьёзный вред организму.

Доктор медицинских наук, профессор Николай Кириленко в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» объяснил, почему инжир может представлять опасность для здоровья. Дело в том, что по сладости он уступает лишь банану и винограду, и потому противопоказан при сахарном диабете.

Кроме того, простые углеводы не пойдут на пользу людям с лишним весом. А ещё инжир не рекомендуется есть, если человек страдает от мочекаменной болезни. Эксперт также отметил, что большое количество семечек плода могут спровоцировать диарею, поэтому стоит проявлять осторожность при недугах ЖКТ. И не забывайте о сроке годности.

«При покупке стоит помнить, что инжир долго не хранится в свежем виде — буквально неделю», — подчеркнул профессор.