Илон одобряет. На юге США нашли гигантский литиевый аккумулятор

В недрах земли на юге США могут скрываться огромные запасы лития, пишет Science Advances. Сообщается, что к такому выводу пришли специалисты Геологической службы США (USGS).

По опубликованным данным, высокие концентрации лития обнаружены среди обширных залежей известняка, которые простираются на территориях нескольких американских штатов, в том числе Техаса, Луизианы, Арканзаса, Алабамы, Миссисипи и Флориды. Исследованная местность называется формацией Смаковер. По мнению учёных, в древние времена там было море.

Литий нашли в образцах подземной солёной воды. Отмечается, что его концентрация там достигает 400 миллиграммов на литр. На основе анализов геологи сделали вывод, что под землёй в этих местах может храниться от 5 до 19 миллионов тонн лития. Это составляет от 36 до 136% всех текущих запасов ценного металла в Соединённых Штатах.

Как объясняют учёные, богатые литием «рассолы» в основном считаются отходами нефтяной, газовой и соляной промышленности, но могут принести большую пользу, если научиться извлекать это вещество и использовать.

В США нашли богатейшие запасы лития. Фото © Shutterstock / FOTODOM / tomeqs