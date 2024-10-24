Илон одобряет. На юге США нашли гигантский литиевый аккумулятор
По мнению геологов, американский штат Арканзас «сидит» на многотонных запасах «белого золота».
В США нашли богатейшие запасы лития. Фото: © Shutterstock / FOTODOM / BJP7images
В недрах земли на юге США могут скрываться огромные запасы лития, пишет Science Advances. Сообщается, что к такому выводу пришли специалисты Геологической службы США (USGS).
По опубликованным данным, высокие концентрации лития обнаружены среди обширных залежей известняка, которые простираются на территориях нескольких американских штатов, в том числе Техаса, Луизианы, Арканзаса, Алабамы, Миссисипи и Флориды. Исследованная местность называется формацией Смаковер. По мнению учёных, в древние времена там было море.
Литий нашли в образцах подземной солёной воды. Отмечается, что его концентрация там достигает 400 миллиграммов на литр. На основе анализов геологи сделали вывод, что под землёй в этих местах может храниться от 5 до 19 миллионов тонн лития. Это составляет от 36 до 136% всех текущих запасов ценного металла в Соединённых Штатах.
Как объясняют учёные, богатые литием «рассолы» в основном считаются отходами нефтяной, газовой и соляной промышленности, но могут принести большую пользу, если научиться извлекать это вещество и использовать.
В США нашли богатейшие запасы лития. Фото © Shutterstock / FOTODOM / tomeqs
Напомним, литий — один из важнейших ресурсов в производстве аккумуляторов и в последние годы становится особенно актуальным на фоне постепенного перехода от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к электрокарам. По расчётам геологов, добыча лития в промышленных масштабах девять раз покроет прогнозируемый мировой спрос на это вещество для автомобильных аккумуляторов к 2030 году.