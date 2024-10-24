Боль и рвота: Утренняя горечь во рту указывает проблемы со здоровьем, предупредил врач

По утрам мы можем ощущать горечь во рту. Как правило, она возникает из-за проблем с ЖКТ. Недуг зачастую сопровождается болью под рёбрами справа, вздутием живота и даже рвотой с примесью желчи. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

По его словам, утренняя горечь во рту указывает на пять болезней, в их числе — гастрит, язва, патологии печени или желчного пузыря. Кроме того, неприятный эффект может быть симптомом сахарного диабета.

«Если работа желчевыводящих путей нарушена, желчь может забрасываться в желудок, а из него в пищевод, вызывая ощущение горечи», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

Эксперт отметил, что утренняя горечь во рту возникает не только из-за болезней, но и из-за курения, неправильной гигиены рта, а также приёма некоторых продуктов и препаратов. Спровоцировать неприятные ощущения могут антибиотики и кедровые орешки, заключил врач.