Под Петербургом мужчина изнасиловал 68-летнюю мать своего покойного друга

В Тихвине Ленинградской области 68-летнюю пенсионерку изнасиловал друг её погибшего сына. Вечером 22 октября 42-летний мужчина постучался к пожилой женщине в квартиру, накинулся на её и избил, передаёт «Фонтанка».

По данным журналистов, полицию вызвала местная жительница, которая увидела пенсионерку в синяках и на грани потери сознания. Прибывшим правоохранителям пострадавшая рассказала о случившемся. Оперативники задержали подозреваемого через несколько часов. Выяснилось, что в 2004 году его осудили на 17 лет за изнасилование и убийство с особой жестокостью, совершённое с целью скрыть другое преступление, равно сопряжённое с сексуальным насилием.