Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 13:44

Под Петербургом мужчина изнасиловал 68-летнюю мать своего покойного друга

В Тихвине Ленобласти мужчина изнасиловал 68-летнюю мать покойного друга

В Тихвине Ленинградской области 68-летнюю пенсионерку изнасиловал друг её погибшего сына. Вечером 22 октября 42-летний мужчина постучался к пожилой женщине в квартиру, накинулся на её и избил, передаёт «Фонтанка».

По данным журналистов, полицию вызвала местная жительница, которая увидела пенсионерку в синяках и на грани потери сознания. Прибывшим правоохранителям пострадавшая рассказала о случившемся. Оперативники задержали подозреваемого через несколько часов. Выяснилось, что в 2004 году его осудили на 17 лет за изнасилование и убийство с особой жестокостью, совершённое с целью скрыть другое преступление, равно сопряжённое с сексуальным насилием.

Схватил и целовал: В Красногорске поймали извращенца, пристававшего к школьнице в лифте
Схватил и целовал: В Красногорске поймали извращенца, пристававшего к школьнице в лифте

Ранее в Москве арестовали четверых мужчин, которые изнасиловали девушку в парке. Трое из них насиловали жертву, а четвёртый смотрел, нет ли поблизости прохожих. Не остановило преступников даже то, что рядом с девушкой был молодой человек. Его преступники избили.

Обложка ©

Life.ru

Полина Никифорова
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar