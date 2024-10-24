Телевизор насмерть раздавил двухлетнего малыша в Москве. Как сообщает SHOT, трагедия произошла в столичном районе Царицыно, в доме на Ереванской улице.

По данным телеграм-канала, ребёнок находился в комнате, пока мама отвлеклась на домашние дела. Мальчик игрался, трогал тумбочку с телевизором, отчего тот рухнул на него. Малыша экстренно госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой. Врачи два месяца боролись за его жизнь, но, к сожалению, вчера кроха скончался.