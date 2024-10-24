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24 октября, 19:51

Телевизор насмерть раздавил двухлетнего малыша в Москве

SHOT: В Москве двухлетний мальчик погиб после падения на него телевизора

Телевизор насмерть раздавил двухлетнего малыша в Москве. Как сообщает SHOT, трагедия произошла в столичном районе Царицыно, в доме на Ереванской улице.

По данным телеграм-канала, ребёнок находился в комнате, пока мама отвлеклась на домашние дела. Мальчик игрался, трогал тумбочку с телевизором, отчего тот рухнул на него. Малыша экстренно госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой. Врачи два месяца боролись за его жизнь, но, к сожалению, вчера кроха скончался.

Ранее Life.ru сообщал, что в Приамурье осудили мать младенца, умершего от борща из свинины и сока. Когда состояние малыша сильно ухудшилось, женщина не стала вызывать скорую. В результате медпомощь была оказана ребёнку несвоевременно.

В Петербурге умер младенец, оставленный матерью с няней. У малыша был сломан череп
В Петербурге умер младенец, оставленный матерью с няней. У малыша был сломан череп
Обложка ©

Unsplash / Sebastien_ld

Наталья Демьянова
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