В Соцфонде раскрыли сроки начала выплат проиндексированных пенсий

Уже с 1 января грядущего года россияне будут получать проиндексированные пенсии. Об этом сообщил глава Социального фонда РФ Сергей Чирков. Он подчеркнул, что в бюджете хватает средств на индексацию выплат как работающим, так и неработающим пенсионерам.

«Соответственно, в январе уже наши граждане <...> получат сумму пенсии с учётом индексации», — сказал Чирков, выступая на пленарном заседании Госдумы.

Глава Соцфонда пояснил, что граждане, которым по графику назначены выплаты на начало января, уже в декабре получат проиндексированные суммы. Также Чирков добавил, что на индексацию пенсий работающим гражданам планируется выделить свыше 106 миллиардов рублей.