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24 октября, 15:34

В Соцфонде раскрыли сроки начала выплат проиндексированных пенсий

Чирков: Россияне начнут получать проиндексированные пенсии с 1 января 2025 года

Уже с 1 января грядущего года россияне будут получать проиндексированные пенсии. Об этом сообщил глава Социального фонда РФ Сергей Чирков. Он подчеркнул, что в бюджете хватает средств на индексацию выплат как работающим, так и неработающим пенсионерам.

«Соответственно, в январе уже наши граждане <...> получат сумму пенсии с учётом индексации», — сказал Чирков, выступая на пленарном заседании Госдумы.

Глава Соцфонда пояснил, что граждане, которым по графику назначены выплаты на начало января, уже в декабре получат проиндексированные суммы. Также Чирков добавил, что на индексацию пенсий работающим гражданам планируется выделить свыше 106 миллиардов рублей.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов раскрыл средний размер страховой пенсии в 2025 году. По словам министра, соответствующие выплаты проиндексируют на уровень инфляции, которая сложилась в текущем году.

В Совфеде объяснили, как выгоднее всего получать пенсию
В Совфеде объяснили, как выгоднее всего получать пенсию
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Life.ru

Наталья Демьянова
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