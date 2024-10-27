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26 октября, 21:25

Названы дата и место сильнейшего извержения вулкана за 10 тысяч лет

По словам вулканологов, речь идёт о катастрофе, последствия которой ощутимы по всей планете ещё по меньшей мере пять лет.

Учёные назвали дату самого мощного извержения вулкана за 10 тысяч лет. Фото: © Shutterstock / FOTODOM / CGS Graphics

Учёные назвали дату самого мощного извержения вулкана за 10 тысяч лет. Фото: © Shutterstock / FOTODOM / CGS Graphics

Российские учёные назвали дату и место крупнейшего извержения вулкана в обозримой истории, пишет издание Dendrochronologia. Как объясняют вулканологи, некоторые из таких событий оказываются настолько мощными, что влияют на дальнейший рост деревьев, и поэтому следы катастрофы можно найти при рассмотрении срезов древних стволов: некоторые годичные кольца на них заметно отличаются.

По этому принципу исследователи рассмотрели образцы древесины лиственницы возрастом в несколько тысяч лет, найденные на полуострове Ямал. В результате удалось обнаружить отчётливые признаки замедления роста в определённый период в шестом тысячелетии до нашей эры.

Вулканологи сопоставили эти данные с научными свидетельствами обо всех известных извержениях. Они выяснили, что древняя аномалия роста деревьев совпадает с событием на территории современной Японии 7300 лет назад: извержением вулкана Кикай в 5279 году до нашей эры. По подсчётам учёных, тогда в атмосферу выбросило до 450 тысяч кубометров вулканического вещества. Это в несколько раз больше, чем в результате любого более позднего извержения.

Интересно, что «свидетельства» о том бедствии хранят не только древесные кольца, но и ледники Гренландии и Антарктиды: во льдах того же возраста наблюдают повышенное содержание сульфатов. Вулканологи считают, что это последствия постепенного оседания выброшенной вулканической пыли по всей планете.

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Адель Романенкова
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