Названы дата и место сильнейшего извержения вулкана за 10 тысяч лет

Российские учёные назвали дату и место крупнейшего извержения вулкана в обозримой истории, пишет издание Dendrochronologia. Как объясняют вулканологи, некоторые из таких событий оказываются настолько мощными, что влияют на дальнейший рост деревьев, и поэтому следы катастрофы можно найти при рассмотрении срезов древних стволов: некоторые годичные кольца на них заметно отличаются.

По этому принципу исследователи рассмотрели образцы древесины лиственницы возрастом в несколько тысяч лет, найденные на полуострове Ямал. В результате удалось обнаружить отчётливые признаки замедления роста в определённый период в шестом тысячелетии до нашей эры.

Вулканологи сопоставили эти данные с научными свидетельствами обо всех известных извержениях. Они выяснили, что древняя аномалия роста деревьев совпадает с событием на территории современной Японии 7300 лет назад: извержением вулкана Кикай в 5279 году до нашей эры. По подсчётам учёных, тогда в атмосферу выбросило до 450 тысяч кубометров вулканического вещества. Это в несколько раз больше, чем в результате любого более позднего извержения.