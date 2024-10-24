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24 октября, 20:19

«Должны договориться»: Блэр оценил, чем может завершиться конфликт на Украине

Экс-премьер Британии Блэр: Украинский конфликт закончится компромиссом

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Обложка © X / Tony Blair Institute for Global Change

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Обложка © X / Tony Blair Institute for Global Change

Украинский конфликт неминуемо закончится компромиссом сторон, считает бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Об этом политик заявил в интервью газете The London Standard.

«Мы действительно должны договориться об окончании этого конфликта, и он не завершится, как Первая или Вторая мировая война, будет не так. В итоге будет компромисс», — отметил Блэр.

Он также подчеркнул, что несмотря на это, западные союзники должны продолжать оказывать поддержку Украине до последнего.

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Похожее мнение высказывал и глава Пентагона Ллойд Остин. После встречи с папой римским Франциском он заявил, что украинский конфликт завершится переговорами.

Анатолий Цейко
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