«Должны договориться»: Блэр оценил, чем может завершиться конфликт на Украине
Экс-премьер Британии Блэр: Украинский конфликт закончится компромиссом
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Обложка © X / Tony Blair Institute for Global Change
Украинский конфликт неминуемо закончится компромиссом сторон, считает бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Об этом политик заявил в интервью газете The London Standard.
«Мы действительно должны договориться об окончании этого конфликта, и он не завершится, как Первая или Вторая мировая война, будет не так. В итоге будет компромисс», — отметил Блэр.
Он также подчеркнул, что несмотря на это, западные союзники должны продолжать оказывать поддержку Украине до последнего.
Похожее мнение высказывал и глава Пентагона Ллойд Остин. После встречи с папой римским Франциском он заявил, что украинский конфликт завершится переговорами.