День гимнастики, Всемирная ночь воя на луну, Карпов день: Праздники и приметы 26 октября 26 октября государственных и профессиональных праздников в России нет. Поздравляем российских гимнастов, отмечаем несколько необычных дат, идём в баню в Карпов день. 25 октября, 21:02 Какие праздники сегодня, 26 октября. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik / master1305, © Shutterstock / FOTODOM / Kues, © Freepik

Всероссийский день гимнастики

Дата в 2024 году: 26 октября, суббота.

26 октября, суббота. Другие названия: День художественной гимнастики, День спортивной гимнастики.

День художественной гимнастики, День спортивной гимнастики. Спортивный праздник.

Учрежден: Федерацией спортивной и художественной гимнастики РФ в 1999 году.

В последнюю субботу октября российские спортсмены отмечают День гимнастики. Таким образом, дата события уникальна для каждого года. В 2024 году она приходится на 26 октября. Праздник пока не закреплён на официальном уровне — в перечне памятных дат РФ.

Физические тренировки оказывают положительное влияние на общее состояние здоровья человека — это знали ещё в Древней Греции. С тех пор культура здоровья и красоты продолжает развиваться через физическую активность. Одним из её проявлений является профессиональный праздник гимнастов.

Первые гимнастические соревнования в России прошли в 1885 году. Этот вид спорта был включён в программу Олимпийских игр в 1896 году, а с 1903 года начали проводиться чемпионаты мира.

День художественной гимнастики был установлен в 1999 году. Федерация, представляющая этот вид спорта, инициировала создание праздника, и идея получила широкую поддержку. Основная цель мероприятия — повысить популярность художественной гимнастики, привлечь внимание общества к достижениям и проблемам этой сферы. Праздник также призывает правительство к финансированию соревнований, детских секций и оказанию международной поддержки этому виду спорта.

Праздник приятных неожиданностей

Праздник День приятных неожиданностей придумали в США около десяти лет назад. Фото © Shutterstock / FOTODOM / tetxu

Дата в 2024 году: 26 октября, суббота.

26 октября, суббота. Международный неофициальный праздник.

Да-да, существует такой праздник — День приятных неожиданностей (Pleasant Surprise Day). Придумали его в США около десяти лет назад, оттуда он распространился по миру. Правда, есть один секрет: чтобы неожиданности действительно случились, к ним нужно... тщательно подготовиться!

Звучит как оксюморон? Возможно. Но давайте подумаем: почему бы не провести небольшую разведывательную операцию среди друзей и родных? Аккуратно выведать их тайные желания, а потом — бац! — и осуществить их мечту. Только не забудьте намекнуть о своих собственных предпочтениях, ведь в этот день всё должно быть взаимно приятно.

Но если ваша фантазия вдруг решила уйти в отпуск, не отчаивайтесь. Есть множество простых, но эффективных способов сделать этот день особенным. Простые действия порой приносят не меньше радости: помогите незнакомой бабушке с тяжёлыми сумками, позвоните той самой однокласснице (которую не видели то ли сто лет, то ли со вчерашнего дня) или нагряньте без предупреждения к друзьям с ароматным тортиком наперевес.

И помните, в этот день нельзя просто сидеть и ждать, когда что-нибудь хорошее произойдёт само собой. Как говорят мудрые люди: «Не стоит ждать чуда, начните чудить сами!»

Всемирная ночь воя на луну

Дата в 2024 году: 26 октября, суббота.

26 октября, суббота. Международный неофициальный праздник.

Ещё один весьма необычный праздник называется Всемирная ночь воя на луну (Worldwide Howl at the Moon Night). Придумал его аниматор Джонни Де Пальме в 2009 году.

Когда волки воют на луну, создаётся ощущение, что хищники жалуются на свою трудную судьбу. А по мнению психологов, громкие крики могут помочь людям освободиться от негативных эмоций и страданий. В связи с этим, согласно традиции Worldwide Howl at the Moon Night, участники этого экзотического действа начинают выть на луну в 10 часов вечера, чтобы побороть депрессию.

Другая задача праздника — обратить внимание общественности и правительств на сохранение популяции волков.

День кутания в пледы

День кутания в пледы отмечается каждое 26 октября в русскоязычной интернет-среде. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Iryna Imago

Дата в 2024 году: 26 октября, суббота.

26 октября, суббота. Неформальный российский праздник.

По всей видимости, День кутания в пледы стал результатом акции, организованной одним из российских магазинов примерно десять лет назад. Идея пришлась по душе россиянам, и с тех пор каждое 26 октября в русскоязычной интернет-среде отмечается этот оригинальный праздник.

Ласковые чувства, которые вызывает сам термин «День кутания в пледы», несложно понять. Уютно завернуться в плед дома, взять в руки чашку ароматного напитка, включить любимый фильм или сериал — это то, о чём в сырую и прохладную осень мечтают многие. Так почему бы не посвятить этому занятию особый праздник, созданный именно для такого приятного времяпрепровождения?

Празднование в честь Иверской иконы Божией Матери

Иверская икона Божией Матери — один из самых известных образов Богородицы. Фото © azbyka.ru

Дата в 2024 году: 26 октября, суббота.

26 октября, суббота. Церковное название: день Иверской иконы Божией Матери.

день Иверской иконы Божией Матери. Значение: день перенесения Иверской иконы Божией Матери в Россию.

Иверская икона Божией Матери — один из самых известных образов Богородицы. Этот тип иконографии называется Одигитрия, что с греческого языка переводится как «Путеводительница». Образ называется ещё «Вратарницей» или «Привратницей». Оригинал образа находится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции. Согласно преданию, икону написал евангелист Лука, сподвижник апостола Павла.

В IX веке благочестивая вдова, скрывая образ от иконоборцев, опустила икону в море. Впоследствии её обнаружили монахи Иверского монастыря, расположенного на горе Афон. Икону поддерживал в воде огненный столп. Один из монахов прошёл по воде и принёс икону в монастырь, а на следующий день она чудесным образом оказалась над воротами.

Когда слух о чудотворной иконе дошёл до России, будущий патриарх Никон, бывший тогда ещё архимандритом, обратился к настоятелю Иверского монастыря Пахомию с просьбой сделать список с иконы. 13 октября (по старому стилю) 1648 года копию доставили в Москву. С тех пор это событие отмечается ежегодно 26 октября по григорианскому календарю.

Карпов день

Каждый год 26 октября отмечается народно-христианский праздник Карпов день. Фото © azbyka.ru

Дата в 2024 году: 26 октября, суббота.

26 октября, суббота. Другие названия: Карп, Злата, Злата-онучница, Иверская, Банное обиходье.

Карп, Злата, Злата-онучница, Иверская, Банное обиходье. Церковное название: память святых мучеников Карпа, Папилы, Агафодора и мученицы Агафоники.

память святых мучеников Карпа, Папилы, Агафодора и мученицы Агафоники. Значение: почитание памяти святых, пострадавших за веру во времена гонения на христиан императора Декия в III веке.

Каждый год 26 октября отмечается народно-христианский праздник Карпов день. Церковь в эту дату почитает память святых мучеников Карпа, Папилы, Агафодора и мученицы Агафоники.

Святой Карп жил в I веке от Рождества Христова. Он был сподвижником апостола Павла. Путешествуя по разным странам, проповедовал христианскую веру, пользовался уважением за честность, открытость и доброту. Карп также славился своим терпением, но однажды сорвался, когда двое людей отвернулись от Бога. Святой разгневался и попросил Бога наказать отступников. Но появившийся неожиданно Иисус Христос вместо наказания грешников протянул им руку помощи. И тогда Карп понял, что Господь готов простить любого оступившегося.

На Крите Карп познакомился со знаменитым мыслителем и святым Дионисием Ареопагитом. Потом Карп долго жил в Берии. Благодаря его проповедям многие обратились в христианство. Это не могло понравиться иудеям, и они в конце концов жестоко расправились со святым.

По традиции на Руси в этот день обязательно посещали баню. Её сильно топили, используя различные лекарственные травы. Считалось, что хорошая парилка на Банное обиходье способна избавить от всех болезней.

Мужчины обязательно отправлялись на рыбалку, ведь в Карпов день отлично ловился карп, да так, что можно было обеспечить семью рыбой на неделю вперёд. Ещё в этот день было принято приглашать в дом печника и готовить алкогольные и безалкогольные напитки из плодов прошлогоднего шиповника.

Природные приметы на 26 октября

Если облака красного цвета — к дождю, если идут с юга — будет порывистый ветер.

Закукарекал петух с вечера — погода переменится.

Переменится погода, если солнце встаёт из-за туч.

Петухи запели рано утром — к потеплению.

Кот пьёт много воды — к холодам.

Именины 26 октября отмечают:

Мужчины: Яков, Трофим, Николай, Никита, Иннокентий, Вениамин, Антон.

Яков, Трофим, Николай, Никита, Иннокентий, Вениамин, Антон. Женщины: Злата.

Авторы Андрей Соколов