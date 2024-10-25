В России могут изменить подход к оплате капремонта

В России прорабатывается вопрос введения дифференцированного подхода оплаты капитального ремонта. В частности, может измениться стоимость капремонта для жителей домов с лифтами. Ведомства уже начали разрабатывать поправки в Жилищный кодекс, которые затронут именно эту сферу. Об этом сообщает газета «Известия».

По информации, предоставленной Минстроем, инициатива направлена на обеспечение экономической обоснованности взносов на капремонт. Эксперты предполагают, что жильцы домов с лифтами будут платить больше, так как их содержание требует значительных затрат, тогда как в домах без лифтов плата, вероятно, останется на прежнем уровне.

Сейчас регионы самостоятельно определяют размер взносов на капитальный ремонт, ориентируясь на методические рекомендации. Однако существующие отчисления, по мнению специалистов, уже не покрывают необходимых расходов. Введение новой схемы оплаты может частично решить проблему, особенно в вопросе замены лифтового оборудования. Минпромторг и Минстрой уже создали дорожную карту для модернизации лифтового хозяйства, включая отсрочки и субсидии на замену старых подъёмников.