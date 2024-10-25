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25 октября, 05:30

Боец ММА Ильяс Якубов* избавился от«террористической» статьи и уехал из СИЗО на СВО

Боец ММА Ильяс Якубов* уехал на СВО, уголовное дело в его отношении прекратили

Боец ММА Ильяс Якубов*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ilyas_yakubov_31*

Боец ММА Ильяс Якубов*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ilyas_yakubov_31*

В зону проведения специальной военной операции отправился боец ММА Ильяс Якубов*, он успел отсидеть год в СИЗО по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

«Якубова* забрали на специальную военную операцию, уголовное дело в его отношении было прекращено», — сказал собеседник агентства.

Арестант добился переквалификации обвинения на возбуждение ненависти либо вражды, чтобы иметь возможность направить соответствующее прошение в Минобороны РФ. Дело в том, что «террористическая» статья не позволяла ему это сделать, но Якубов* «горел желанием» отправиться на СВО, поэтому «следствие согласилось пойти ему навстречу».

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Напомним, что в прошлом году спортсмена отправили в СИЗО. Его обвинили по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание или призывы к терроризму) из-за видео тренировки под монолог террориста Шамиля Басаева. Позже ролик он удалил, но в розыск Якубова* уже объявили. В августе текущего года его внесли в список террористов и экстремистов.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Наталья Афонина
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