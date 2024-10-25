Беременная тиктокерша из Коми сорвалась с 5-го этажа при побеге из окна в бар по простыням

Беременная девушка сорвалась с пятого этажа, спускаясь по простыням в Сыктывкаре. Она хотела пойти пить пиво, но парень не пускал, потому что она в положении, пишет SHOT.

Беременная беглянка. Фото © SHOT

21-летняя тиктокерша была на шестом месяце. Но будущая мамочка ещё не нагулялась и хотела веселиться. Девушка собиралась пойти в бар с подружками, чему воспрепятстовал 24-летний отец ребёнка. Он знал, что вечеринка будет с алкоголем, поэтому он запер её в комнате квартиры, где они вместе жили.

Но беременная тусовщица видела цель и не видела преград. Около десяти вечера она связала простыни и попыталась выйти по ним с пятого этажа, но не удержалась.