Беременная тиктокерша из Коми сорвалась с 5-го этажа при побеге из окна в бар по простыням
Беременная девушка сорвалась с пятого этажа, спускаясь по простыням в Сыктывкаре
Беременная девушка сорвалась с пятого этажа, спускаясь по простыням в Сыктывкаре. Она хотела пойти пить пиво, но парень не пускал, потому что она в положении, пишет SHOT.
Беременная беглянка. Фото © SHOT
21-летняя тиктокерша была на шестом месяце. Но будущая мамочка ещё не нагулялась и хотела веселиться. Девушка собиралась пойти в бар с подружками, чему воспрепятстовал 24-летний отец ребёнка. Он знал, что вечеринка будет с алкоголем, поэтому он запер её в комнате квартиры, где они вместе жили.
Но беременная тусовщица видела цель и не видела преград. Около десяти вечера она связала простыни и попыталась выйти по ним с пятого этажа, но не удержалась.
Девушка, к счастью, выжила, но у неё серьёзные травмы: закрытая черепно-мозговая, переломы таза и бедра. С ребёнком, предварительно, всё в порядке. Сейчас пострадавшую обследуют врачи.