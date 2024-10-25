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25 октября, 06:20
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Беременная тиктокерша из Коми сорвалась с 5-го этажа при побеге из окна в бар по простыням

Беременная девушка сорвалась с пятого этажа, спускаясь по простыням в Сыктывкаре

Беременная девушка сорвалась с пятого этажа, спускаясь по простыням в Сыктывкаре. Она хотела пойти пить пиво, но парень не пускал, потому что она в положении, пишет SHOT.

Беременная беглянка. Фото © SHOT

Беременная беглянка. Фото © SHOT

21-летняя тиктокерша была на шестом месяце. Но будущая мамочка ещё не нагулялась и хотела веселиться. Девушка собиралась пойти в бар с подружками, чему воспрепятстовал 24-летний отец ребёнка. Он знал, что вечеринка будет с алкоголем, поэтому он запер её в комнате квартиры, где они вместе жили.

Но беременная тусовщица видела цель и не видела преград. Около десяти вечера она связала простыни и попыталась выйти по ним с пятого этажа, но не удержалась.

Девушка, к счастью, выжила, но у неё серьёзные травмы: закрытая черепно-мозговая, переломы таза и бедра. С ребёнком, предварительно, всё в порядке. Сейчас пострадавшую обследуют врачи.

Россиянин проснулся в запертой квартире с незнакомцами и разбился насмерть при спуске с 7-го этажа по простыне
Россиянин проснулся в запертой квартире с незнакомцами и разбился насмерть при спуске с 7-го этажа по простыне
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SHOT

Андрей Бражников
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