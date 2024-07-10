Россиянин проснулся в запертой квартире с незнакомцами и разбился насмерть при спуске с 7-го этажа по простыне

В подмосковном Королёве мужчина погиб после попытки спуститься по простыне из квартиры седьмого этажа, где он оказался заперт в гостях и не смог отыскать оставленные ему хозяевами ключи. О трагедии сообщил SHOT.

Погибший при попытке спуститься по простыне с седьмого этажа Евгений. Фотография © SHOT

По сведениям телеграм-канала, 36-летний Евгений гулял по Королёву ночью и познакомился с дружелюбной компанией около подъезда жилого дома по улице Горького. Они вместе выпили, увлеклись разговором, и один из новых знакомых пригласил мужчину остаться у него в гостях с ночёвкой.

Проснулся Евгений в пустой квартире — хозяин уже отправился на работу, а дверь была закрыта с внешней стороны. При этом никаких сообщений о том, где лежат ключи, владелец жилья не оставил, и его гость не смог их отыскать. В квартире спали ещё несколько человек, но Евгений решил проявить уважение к чужому сну и не стал их будить, однако от желания покинуть гостеприимную обитель не отказался и выбрал для этого безумно смелый путь — через балкон на седьмом этаже по простыне. К несчастью, в процессе спуска Евгений сорвался. Когда карета скорой прибыла на место случившегося, мужчина был уже мёртв.