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10 июля, 08:44

Россиянин проснулся в запертой квартире с незнакомцами и разбился насмерть при спуске с 7-го этажа по простыне

SHOT: В Королёве мужчина погиб при попытке спуститься с 7-го этажа по простыне

В подмосковном Королёве мужчина погиб после попытки спуститься по простыне из квартиры седьмого этажа, где он оказался заперт в гостях и не смог отыскать оставленные ему хозяевами ключи. О трагедии сообщил SHOT.

Погибший при попытке спуститься по простыне с седьмого этажа Евгений. Фотография © SHOT

Погибший при попытке спуститься по простыне с седьмого этажа Евгений. Фотография © SHOT

По сведениям телеграм-канала, 36-летний Евгений гулял по Королёву ночью и познакомился с дружелюбной компанией около подъезда жилого дома по улице Горького. Они вместе выпили, увлеклись разговором, и один из новых знакомых пригласил мужчину остаться у него в гостях с ночёвкой.

Проснулся Евгений в пустой квартире — хозяин уже отправился на работу, а дверь была закрыта с внешней стороны. При этом никаких сообщений о том, где лежат ключи, владелец жилья не оставил, и его гость не смог их отыскать. В квартире спали ещё несколько человек, но Евгений решил проявить уважение к чужому сну и не стал их будить, однако от желания покинуть гостеприимную обитель не отказался и выбрал для этого безумно смелый путь — через балкон на седьмом этаже по простыне. К несчастью, в процессе спуска Евгений сорвался. Когда карета скорой прибыла на место случившегося, мужчина был уже мёртв.

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Ранее другой трагический случай произошёл в Москве: решение 24-летнего человека позагорать на балконе привело к его гибели. В какой-то момент принятия солнечных ванн у мужчины заколотилось сердце, он встал, чтобы подышать, и позвал находившегося на кухне отца на помощь, но тот не успел подойти: у парня отказали силы — и он упал на асфальт с высоты 15-го этажа, разбившись насмерть.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Quality Stock Arts

Юрий Лысенко
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