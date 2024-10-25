Украсть за 4 минуты: Известного американского телеведущего обчистили на съёмках в Англии
У телеведущего Адама Ричмана украли оборудование на съёмках шоу в Англии
Адам Ричман. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / adamrichman
В своих социальных сетях американский телеведущий Адам Ричман рассказал, что стал жертвой ограбления в Англии. Ричман приехал в Великобританию вместе со своей командой на съёмки шоу. На пути из Бирмингема в Лондон они остановились на четыре минуты, чтобы сходить в туалет, и грабителю этого времени хватило, чтобы вынести из фургона оборудование и личные вещи.
«Мы вернулись, а наш фургон полностью обчистили. Всё оборудование для съёмок исчезло», — пожаловался телеведущий.
Также пропали личные вещи Ричмана, включая его ноутбук и лекарства. Съёмочная группа обратилась в полицию, а Адам объявил о награде за информацию о его вещах и данных, которые помогут найти преступника. С помощью видео с камер наблюдения удалось установить, что ограбление совершил мужчина, который действовал в одиночку.
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