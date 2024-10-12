Ярославцы требуют найти беспринципных воровок, обокравших бабулю в подъезде.

Пожилую женщину в Ярославле обокрали среди бела дня в подъезде многоэтажного дома. По камерам видеонаблюдения, установленным в жилом доме, видно, как две женщины преследуют бабушку, делая вид, что они шли не вместе для отвлечения внимания жертвы. Об этом сообщается в городском публичном сообществе VK.

В Ярославле старушку обокрали в подъезде среди бела дня. Видео © VK / «Ярославль — Дзержинский»

Во время совершения кражи соучастницы преступления намерено разделились. Одна из них зашла в подъезд вместе с пожилой женщиной, чтобы отвлечь её внимание, а другая в это время поджидала у входной двери. Когда бабушка начала подниматься по лестнице, та зашла внутрь и совершила несколько попыток вытащить кошелёк из кармана жертвы. В итоге попытка удалась, но старушка это заметила. Тогда женщины начали выходить из подъезда, якобы порознь. Обойдя дом, они скрылись, пишет городской паблик «Ярославль — Дзержинский».

«Женщины выследили бабушку, которая шла из магазина в гости к своей престарелой сестре в третий подъезд нашего дома 14/84 по проезду Моторостроителей города Ярославля. Жители вызвали полицию, бабушку опросили», — написала в социальных сетях общественница Елена Богданова.

Поймали ли воровок, неизвестно. Жители Ярославля в социальных сетях массово требуют наказать беспринципных женщины.