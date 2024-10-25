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25 октября, 12:38

Грязнее унитаза: Россиянам назвали скрытую опасность шторки в ванной

Эксперт Золотарёва: На шторке в ванной может появиться плесень

Самым грязным местом в ванной комнате принято считать унитаз. Однако это огромное заблуждение. Больше всего болезнетворных бактерий скапливается на защитной шторке. В отличие от унитаза, её редко очищают и проветривают, рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва.

По словам эксперта, влажная и тёплая среда в ванной комнате создаёт благоприятные условия для развития различных микроорганизмов и бактерий. Особенно их может быть много на складках шторки, где со временем разрастается плесень.

«Во время приёма душа от водяных брызг образуется аэрозоль, содержащий бактерии и споры грибов, которые мы вдыхаем. Чаще всего, это условно-патогенные микроорганизмы, которые не наносят вред, если у человека сильный иммунитет. Однако при попадании в ослабленный организм, они могут стать причиной инфекционных заболеваний», — поделилась Золотарёва в беседе с «Лентой.ру».

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Обезопасить себя от болезней можно, регулярно проветривая помещение, а также используя дезинфицирующие средства для чистки шторок и прочих поверхностей в ванной. Кроме того, эксперт порекомендовала менять занавеску раз в два-три месяца или чаще, если на ней есть следы плесени.

При этом больше всего бактерий в доме сосредоточено вовсе не в туалете, а на кухне. Там лежат губки и тряпки, которые постоянно находятся во влажном состоянии и являются источником бактерий. Ими хозяйки протирают посуду, поверхности столов, плиты и раковины. Также опасные микроорганизмы могут завестись в раковинах и мисках для животных, если их регулярно не мыть. Дверные ручки, переключатели и краны находятся в постоянном контакте с руками и тоже требуют дезинфекции.

Обложка ©

freepik/nikitabuida

Алёна Зиновьева
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