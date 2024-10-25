«Люблю пить и курить»: Роль «Гладиатора» не смогла заставить Мескала отказаться от вредных привычек
Актёр Пол Мескал признался, что не смог бросить алкоголь ради роли «Гладиатора»
Актёр Пол Мескал. Обложка © ТАСС / AP
Ирландский актёр Пол Мескал, получивший главную роль в продолжении знаменитого фильма «Гладиатор», признался, что не смог отказаться от вредных привычек ради съёмок. Артист отметил, что много времени уделял тренировкам с персональным тренером и следовал особой диете, но принял решение не отказываться от алкоголя и сигарет.
«Я ел очень много курицы и поднимал тяжести, работал с тренером и сделал всё, о чем он просил. Но так уж вышло, что я люблю пить и курить, так что я провёл черту на песке в отношении своих привычек», — передаёт US Magazine со ссылкой на интервью Грэму Нортону в его личной программе.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров дал ценный совет молодым людям, которые хотят построить «что-то великое». По его словам, желающим добиться успеха следует отказаться от алкоголя, как когда-то сделал он сам. Предприниматель акцентировал внимание на том, что противостоять социальному давлению и избегать подражания привычкам окружающих зачастую бывает нелегко, однако многие из таких привычек оказывают разрушительное влияние на человека.