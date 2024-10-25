«Люблю пить и курить»: Роль «Гладиатора» не смогла заставить Мескала отказаться от вредных привычек

Ирландский актёр Пол Мескал, получивший главную роль в продолжении знаменитого фильма «Гладиатор», признался, что не смог отказаться от вредных привычек ради съёмок. Артист отметил, что много времени уделял тренировкам с персональным тренером и следовал особой диете, но принял решение не отказываться от алкоголя и сигарет.

«Я ел очень много курицы и поднимал тяжести, работал с тренером и сделал всё, о чем он просил. Но так уж вышло, что я люблю пить и курить, так что я провёл черту на песке в отношении своих привычек», — передаёт US Magazine со ссылкой на интервью Грэму Нортону в его личной программе.