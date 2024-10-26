Ресторатор назвал главные кухни мира, завоевавшие любовь россиян в 2024 году

Самыми популярными кухнями у жителей РФ в уходящем 2024 году стали азиатская, грузинская, итальянская и русская. Большое влияние на гастрономические интересы россиян оказала изменившаяся география путешествий и «бум» культурных течений, пояснил Life.ru ресторатор Хенрик Винтер.

По словам собеседника издания, секрет популярности итальянской и грузинской кухонь кроется в использовании привычных российскому потребителю ингредиентов и устойчивости перед модными трендами. Культура этих государств близка гражданам РФ, а многовековые кулинарные традиции и широкое гостеприимство становятся дополнительным поводом продавать себя пиццой или хачапури.

Говоря о русской кухне, я в большей степени имею в виду не какие-то широко распространённые привычные всем блюда, а именно локальную региональную кухню. В связи с ростом числа поездок внутри страны отмечается и повышенный интерес гостей к кухням конкретных регионов России. А кулинарные фестивали по всей стране ещё раз подчёркивают это гастрономическое разнообразие. Хенрик Винтер Ресторатор, сооснователь холдинга «Тигрус»

Азиатская кухня в 2024 году сохранила лидерские позиции по уровню спроса. Однако пристрастия россиян претерпели изменения. Так, если раньше в топе по заказам были роллы и суши, то теперь это фо-бо, рамен и всевозможные десерты, отметил ресторатор.

«Отдельно отмечу «бум» на азиатский стрит-фуд в целом — яркий, необычный, непривычный для российского потребителя. Связано это, на мой взгляд, с ростом интереса к путешествиям в азиатские страны, а также с волной популярности азиатской культуры, в частности дорам, аниме, k-pop и прочего», — подытожил Винтер.