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10 октября, 12:27

«Большой сюрприз»: Американский хоккеист рассказал, что его удивило в России

Хоккеист «Лады» Греко высоко оценил русскую национальную кухню

Энтони Греко. Обложка © Сайт ХК «Лада»

Энтони Греко. Обложка © Сайт ХК «Лада»

Американский хоккеист тольяттинской «Лады» Энтони Греко высоко оценил русскую национальную кухню. Он назвал это «лучшей едой в своей жизни».

«Я довольно избирательный едок, мне не нравится большое количество приправ и соусов. Но еда здесь — одна из лучших, что я ел в своей жизни! Для меня это было большим сюрпризом», — приводит слова 31-летнего спортсмена издание «Чемпионат».

Греко выступал за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В «Ладу» он перешёл в июле 2024 года. Контракт с американцем был заключён на год. По данным инсайдеров, его зарплата в клубе составит 40 миллионов рублей за сезон.

А ранее петербургский СКА объявил о переходе игравшего за четыре клуба НХЛ американца. Комментируя решение приехать играть в Северную столицу, 28-летний Энтони Деанджело отметил, что очень рад этому, так как уважает нашу страну.

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Наталья Демьянова
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