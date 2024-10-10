«Большой сюрприз»: Американский хоккеист рассказал, что его удивило в России

Американский хоккеист тольяттинской «Лады» Энтони Греко высоко оценил русскую национальную кухню. Он назвал это «лучшей едой в своей жизни».

«Я довольно избирательный едок, мне не нравится большое количество приправ и соусов. Но еда здесь — одна из лучших, что я ел в своей жизни! Для меня это было большим сюрпризом», — приводит слова 31-летнего спортсмена издание «Чемпионат».

Греко выступал за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В «Ладу» он перешёл в июле 2024 года. Контракт с американцем был заключён на год. По данным инсайдеров, его зарплата в клубе составит 40 миллионов рублей за сезон.