Крыша гостиницы в Хабаровске обрушилась во время пожара, трое пострадали
Трёхэтажная гостиница загорелась в Хабаровске ранним утром 26 октября. Огонь охватил крышу здания и распространился на 500 квадратных метров. Постояльцы и персонал эвакуированы, отчитались в МЧС России.
На опубликованных кадрах видно, что в процессе тушения крыша гостиницы обрушилась, осложнив работу спасателей. Для борьбы с огнём пожарные задействовали автолестницы. Над зданием поднимается густой серый дым.
Работа спасателей на пожаре в Хабаровске. Видео © Telegram / МЧС России
В 01:43 по мск МЧС сообщило о локализации возгорания, а в 02:31 — о ликвидации открытого горения. По предварительным данным, жертв нет. Трём эвакуированным в спасустройствах постояльцам потребовалась медицинская помощь.
Возгорание несколькими днями ранее произошло также в отеле The Carlton Moscow в нескольких минутах ходьбы от Красной площади. Эпицентром пожара стал массажный кабинет. К счастью, огонь успел распространиться лишь на десять квадратов, прежде чем был затушен.
Telegram / МЧС России