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26 октября, 00:01

Крыша гостиницы в Хабаровске обрушилась во время пожара, трое пострадали

Трёхэтажная гостиница загорелась в Хабаровске ранним утром 26 октября. Огонь охватил крышу здания и распространился на 500 квадратных метров. Постояльцы и персонал эвакуированы, отчитались в МЧС России.

На опубликованных кадрах видно, что в процессе тушения крыша гостиницы обрушилась, осложнив работу спасателей. Для борьбы с огнём пожарные задействовали автолестницы. Над зданием поднимается густой серый дым.

Работа спасателей на пожаре в Хабаровске. Видео © Telegram / МЧС России

В 01:43 по мск МЧС сообщило о локализации возгорания, а в 02:31 — о ликвидации открытого горения. По предварительным данным, жертв нет. Трём эвакуированным в спасустройствах постояльцам потребовалась медицинская помощь.

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Возгорание несколькими днями ранее произошло также в отеле The Carlton Moscow в нескольких минутах ходьбы от Красной площади. Эпицентром пожара стал массажный кабинет. К счастью, огонь успел распространиться лишь на десять квадратов, прежде чем был затушен.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Илья Пушкарев
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