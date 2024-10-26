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26 октября, 02:06

ПВО Сирии сбило несколько израильских ракет

Сирийская система противовоздушной обороны перехватила и сбила несколько ракет, выпущенных Израилем по центральным и южным районам страны, заявило сирийское Министерство обороны.

По данным ведомства, израильские силы нанесли ракетный удар около 02:00, запустив ракеты с территорий Ливана и Голанских высот, которые находятся под израильским контролем.

Целью атаки стали военные объекты в указанных регионах, однако ПВО Сирии удалось уничтожить часть выпущенных снарядов. Министерство также уточнило, что продолжается сбор данных для оценки последствий израильского нападения. Как написали авторы The Jerisalem Post, Тель-Авив превентивно атаковал сирийские радары для «ослепления» ПВО Ирана.

Израиль начал наносить ответные удары по Ирану
Израиль начал наносить ответные удары по Ирану

Ранее турецкие ВВС нанесли удары по целям Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке и Сирии после теракта в Анкаре. На данный момент известно об уничтожении 32 объектов РПК.

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Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Артём Гапоненко
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