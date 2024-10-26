ПВО Сирии сбило несколько израильских ракет

Сирийская система противовоздушной обороны перехватила и сбила несколько ракет, выпущенных Израилем по центральным и южным районам страны, заявило сирийское Министерство обороны.

По данным ведомства, израильские силы нанесли ракетный удар около 02:00, запустив ракеты с территорий Ливана и Голанских высот, которые находятся под израильским контролем.

Целью атаки стали военные объекты в указанных регионах, однако ПВО Сирии удалось уничтожить часть выпущенных снарядов. Министерство также уточнило, что продолжается сбор данных для оценки последствий израильского нападения. Как написали авторы The Jerisalem Post, Тель-Авив превентивно атаковал сирийские радары для «ослепления» ПВО Ирана.