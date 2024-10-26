Приём заявок на Премию Рунета – 2024 продолжится до 15 ноября

Приём заявок на Премию Рунета — общенациональную награду в области высоких технологий и интернета — продолжится до 15 ноября. В этом году награда будет вручаться в 21-й раз. Ключевой тематикой мероприятия станет год 30-летия Рунета. Церемония вручения состоится 9 декабря. Об этом рассказал организатор мероприятия, Российская Ассоциация Электронных Коммуникаций (РАЭК).

«Россия по праву входит в ТОП-представителей цифровых держав мира, в том числе благодаря таким проектам, как Премия Рунета, отмечающих самых сильных и лучших представителей цифрового контура и их вклад в построение технологического будущего России, тем самым стимулируя к дальнейшему развитию и покорению новых высот», — отметил директор РАЭК Сергей Гребенников.

Национальная награда за вклад в развитие интернет-индустрии появилась в 2004 году, она выполнена в виде золотой колонны, увенчанной объёмным буквенным обозначением российской доменной зоны. Колонна стилизована под ионическую, что, по замыслу авторов проекта, ассоциируется с «высоким искусством, венцом технологий, монументальностью».

Премия Рунета — знак отличия и символ признания проекта-победителя на государственном, общественном и отраслевых уровнях, а также показатель высочайшего профессионализма всей команды, работающей над его реализацией, добавил Гребенников. Традиционно Премия будет вручена по шести номинациям: «Государство и общество», «Экономика и бизнес», «Здоровье и отдых», «Наука, технологии и инновации», «Образование и кадры», «СМИ и массовые коммуникации».

Также организаторы предусмотрели несколько специальных номинаций, среди которых «Детский Рунет и семейные ценности», «Социальные проекты и благотворительность» и «Информационная безопасность». Подать заявку на соискание заветной статуэтки Премии Рунета 2024 можно на официальном сайте: premiaruneta.ru до 15 ноября.