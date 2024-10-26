В Петербурге умер младенец, которого мать оставила подруге-мигрантке
В Санкт-Петербурге четырёхмесячный ребёнок умер под присмотром няни-мигрантки. Известно, что 22-летняя уроженка Киргизии приходилась матери малыша близкой подругой.
«Тело ребёнка направлено в морг для установления точной причины смерти», — сообщает интернет-портал 78.ru. Согласно отчёту о предварительном осмотре, на теле младенца не удалось обнаружить признаком насильственной смерти.
СК по региону проведёт проверку в связи с произошедшим. Матерью малышу приходится 33-летняя гражданка Узбекистана. В Санкт-Петербурге она работает уборщицей, при этом не имея официальной регистрации в РФ.
Ранее Life.ru сообщал о другой трагедии, произошедшей с младенцем в Санкт-Петербурге. Оставленный с няней ребёнок скончался из-за ударов по голове. Согласно первоначальной версии, инцидент произошёл после того, как женщина дала мальчику нурофен. Однако после вскрытия у малыша диагностировали перелом свода черепа и травму головы в результате удара тупым предметом.
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