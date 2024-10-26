В Петербурге умер младенец, которого мать оставила подруге-мигрантке

В Санкт-Петербурге четырёхмесячный ребёнок умер под присмотром няни-мигрантки. Известно, что 22-летняя уроженка Киргизии приходилась матери малыша близкой подругой.

«Тело ребёнка направлено в морг для установления точной причины смерти», — сообщает интернет-портал 78.ru. Согласно отчёту о предварительном осмотре, на теле младенца не удалось обнаружить признаком насильственной смерти.

СК по региону проведёт проверку в связи с произошедшим. Матерью малышу приходится 33-летняя гражданка Узбекистана. В Санкт-Петербурге она работает уборщицей, при этом не имея официальной регистрации в РФ.