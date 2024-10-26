Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 13:57

В Петербурге умер младенец, которого мать оставила подруге-мигрантке

В Санкт-Петербурге четырёхмесячный ребёнок умер под присмотром няни-мигрантки. Известно, что 22-летняя уроженка Киргизии приходилась матери малыша близкой подругой.

«Тело ребёнка направлено в морг для установления точной причины смерти», сообщает интернет-портал 78.ru. Согласно отчёту о предварительном осмотре, на теле младенца не удалось обнаружить признаком насильственной смерти.

СК по региону проведёт проверку в связи с произошедшим. Матерью малышу приходится 33-летняя гражданка Узбекистана. В Санкт-Петербурге она работает уборщицей, при этом не имея официальной регистрации в РФ.

В Приамурье осудили мать младенца, умершего от борща из свинины и сока
В Приамурье осудили мать младенца, умершего от борща из свинины и сока

Ранее Life.ru сообщал о другой трагедии, произошедшей с младенцем в Санкт-Петербурге. Оставленный с няней ребёнок скончался из-за ударов по голове. Согласно первоначальной версии, инцидент произошёл после того, как женщина дала мальчику нурофен. Однако после вскрытия у малыша диагностировали перелом свода черепа и травму головы в результате удара тупым предметом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mahsun YILDIZ

Мария Любицкая
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar