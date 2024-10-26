Макарскую и её «Бабсовет» требуют запретить за оскорбление чувств верующих

Проект «Бабсовет», созданный Викторией Макарской, призвали запретить. По мнению главы общероссийского общественного движения «Россия Православная», депутата Брянской областной думы Михаила Иванова, артистка и жена Антона Макарского часто поднимает в эфирах темы, противоречащие традиционным семейным и духовным принципам. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru.

«Предлагаю всерьёз задуматься о необходимости блокировки и ограничения подобного контента особенно там, где он оскорбляет чувства верующих и противопоставляет себя традиционным духовным ценностям», — заявил Иванов.

Он сравнил манеру подачи информации блогерши с «ушатом грязи», который выливается на зрителей. По словам депутата, в одних роликах Макарская пропагандирует Священное Писание, а в других без стеснения обсуждает измены, разводы, интимную жизнь и учит женщин извлекать финансовую выгоду из мужчин.