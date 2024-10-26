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26 октября, 15:20

Два кассира и автомеханик едва спаслись из пожара в столичном автосервисе

Три человека доставлены в больницу после пожара в автосервисе в Москве

В Москве загорелся автосервис. Обложка © VK / Пожары сегодня

В Москве загорелся автосервис. Обложка © VK / Пожары сегодня

В Москве вспыхнул пожар в автосервисе, огонь удалось локализовать на площади в 20 квадратных метров, в результате ЧП три человека получили ожоги. О случившемся пишет МЧС России.

Пожар в московском автосервисе. Фото © Telegram / SHOT

Пожар в московском автосервисе. Фото © Telegram / SHOT

«На 2-ом Силикатном проезде горит помещение автосервиса, расположенного на 1 этаже административного здания. Из офисной части здания люди выходят самостоятельно», — уточнили в ведомстве.

Эпицентр пожара находился в районе оборудования, с помощью которого ремонтировали машины. Пламя уничтожило три авто, стоявшие в тот момент на техническом обслуживании. Пострадали три человека. По данным SHOT, травмы получили две женщины-кассирши, которые находились в соседнем строении и не смогли вовремя выбраться, когда пожар перекинулся на переходную галерею. Ещё один пострадавший — сотрудник сервиса, занимавшийся ремонтом. Все трое госпитализированы. Сейчас пожар уже локализован. Следствию предстоит выяснить причины ЧП.

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Ранее сообщалось, что в Москве произошёл пожар в жилом доме. В результате происшествия пострадали трое детей, их увезли в больницу. Пламя охватило мебель и личные вещи на площади 10 квадратных метров. Прибывшие в квартиру пожарные оперативно потушили возгорание.

Татьяна Миссуми
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