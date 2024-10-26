Два кассира и автомеханик едва спаслись из пожара в столичном автосервисе

В Москве вспыхнул пожар в автосервисе, огонь удалось локализовать на площади в 20 квадратных метров, в результате ЧП три человека получили ожоги. О случившемся пишет МЧС России.

Эпицентр пожара находился в районе оборудования, с помощью которого ремонтировали машины. Пламя уничтожило три авто, стоявшие в тот момент на техническом обслуживании. Пострадали три человека. По данным SHOT, травмы получили две женщины-кассирши, которые находились в соседнем строении и не смогли вовремя выбраться, когда пожар перекинулся на переходную галерею. Ещё один пострадавший — сотрудник сервиса, занимавшийся ремонтом. Все трое госпитализированы. Сейчас пожар уже локализован. Следствию предстоит выяснить причины ЧП.