Певица Акула жёстко прошлась по Алёне Свиридовой: «‎Поёт не душой, а головой»

Недавно на Муз-ТВ вышел новый выпуск передачи «Битва поколений». В этот раз свои таланты продемонстрировали Ева Власова и Алёна Свиридова. Выступление звёзд оценивала Оксана Почепа, известная под псевдонимом Акула, которая подвергла критике Свиридову. Алёна, по мнению Акулы, пела не душой, а головой.

«Ева, мурашки, ты спела очень круто, пять баллов. Половину первой песни мне казалось, что Алёнке мешала гитара, она отвлекается. Она поёт не душой, а головой. Очень сложно оценивать взрослых невероятно крутых музыкантов, глыбу. Но у меня опять минус, Алён. Так хотелось попросить вас отложить гитару. Мне не хватало вас», — заявила Почепа.

Во втором туре 62-летняя Свиридова исполнила композицию «Пока», Власова же остановила свой выбор на треке «Санкт-Петербург». И хотя Акула раскритиковала выступление Алёны, в конечном итоге участницы набрали одинаковое количество баллов, поэтому победителя в состязании определить так и не удалось.