Мадуро раскрыл затронутые на встрече с Путиным в Казани темы
Мадуро назвал наследием прежнего мира санкции Запада против РФ и Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите БРИКС партнёрство в энергетической и военно-технической сферах. Также Мадуро назвал введённые в отношении России и Венесуэлы санкции наследием прежнего мира.
«Мы обсудили с президентом Путиным усилия по комплексному развитию нашего сотрудничества, включая сотрудничество в энергетике и военно-техническое сотрудничество», — рассказал политик журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Напомним, во время саммита БРИКС в Казани президент РФ Владимир Путин пообщался с венесуэльским лидером Николасом Мадуро. Приветствуя его, глава России отметил, что отношения стратегического партнёрства между странами продолжают укрепляться. Также Путин поблагодарил Мадуро за поддержку Москвы в условиях непростой геополитической ситуации.
Life.ru