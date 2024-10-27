Мадуро раскрыл затронутые на встрече с Путиным в Казани темы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите БРИКС партнёрство в энергетической и военно-технической сферах. Также Мадуро назвал введённые в отношении России и Венесуэлы санкции наследием прежнего мира.

«Мы обсудили с президентом Путиным усилия по комплексному развитию нашего сотрудничества, включая сотрудничество в энергетике и военно-техническое сотрудничество», — рассказал политик журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.