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27 октября, 11:32

Мадуро раскрыл затронутые на встрече с Путиным в Казани темы

Мадуро назвал наследием прежнего мира санкции Запада против РФ и Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите БРИКС партнёрство в энергетической и военно-технической сферах. Также Мадуро назвал введённые в отношении России и Венесуэлы санкции наследием прежнего мира.

«Мы обсудили с президентом Путиным усилия по комплексному развитию нашего сотрудничества, включая сотрудничество в энергетике и военно-техническое сотрудничество»,рассказал политик журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

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Напомним, во время саммита БРИКС в Казани президент РФ Владимир Путин пообщался с венесуэльским лидером Николасом Мадуро. Приветствуя его, глава России отметил, что отношения стратегического партнёрства между странами продолжают укрепляться. Также Путин поблагодарил Мадуро за поддержку Москвы в условиях непростой геополитической ситуации.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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