Учёные впервые оживили мёртвый мозг спустя 50 минут после остановки сердца

Учёные из Университета Сунь Ятсена в Китае оживили мозг свиньи через 50 минут после остановки сердца. Эксперимент проводился под руководством профессора Сяошуня Хэ. Результаты исследователи опубликовали в научном журнале EMBO Molecular Medicine.

Учёные извлекли мозг у свиней и подключили животных к искусственному сердцу и лёгким. Эксперимент доказал: без помощи печени мозг способен проявлять активность в течение получаса, а при подключении системы к органу, мозг способен перезапуститься спустя 50 минут после смерти.

Исследователи запускали работу системы с интервалами в 30, 50, 60 и 240 минут. В таком состоянии мозг прожил шесть часов, после чего учёные принудительно остановили механизм.