Учёные впервые оживили мёртвый мозг спустя 50 минут после остановки сердца
В Китае учёные перезапустили мозг свиньи спустя 50 минут после остановки сердца
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Учёные из Университета Сунь Ятсена в Китае оживили мозг свиньи через 50 минут после остановки сердца. Эксперимент проводился под руководством профессора Сяошуня Хэ. Результаты исследователи опубликовали в научном журнале EMBO Molecular Medicine.
Учёные извлекли мозг у свиней и подключили животных к искусственному сердцу и лёгким. Эксперимент доказал: без помощи печени мозг способен проявлять активность в течение получаса, а при подключении системы к органу, мозг способен перезапуститься спустя 50 минут после смерти.
Исследователи запускали работу системы с интервалами в 30, 50, 60 и 240 минут. В таком состоянии мозг прожил шесть часов, после чего учёные принудительно остановили механизм.
Таким образом, было доказано, что печень непосредственно играет роль в функционировании мозга и помогает при восстановлении работы. В перспективе этот механизм можно будет применить в реанимировании пациентов. Как известно, при остановке сердца все органы умирают следом из-за остановки кровообращения. Но благодаря новому открытию у медиков может появиться время для перезапуска мозга.
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