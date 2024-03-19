Трансплантолог объяснил смерти обоих мужчин с сердцами свиней вскоре после пересадки

В прошлом году в России было проведено более трёх тысяч пересадок органов, что за всю истории трансплантации в нашей стране стало абсолютным рекордом. Сейчас в стране используются либо донорские органы, либо родственные, однако трансплантация органов животных людям потерпела уже два раза крах. Об этом сообщил главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава России, академик РАН Сергей Готье.

По мнению врача, вырастить донорские органы искусственно малореально, потому что каждый орган человеческого организма — уникальное творение природы. К примеру, печень не только вырабатывает белки, ферменты и другие вещества, но и выполняет очистительную установку, поэтому воспроизвести эти функции по отдельности возможно, но как они будут работать — неизвестно.

А вот дела с пересадкой органов от животных куда хуже, потому что человеку тяжело справляться с большим количеством человеческих и животных инфекций. Несмотря на то что сейчас все заинтересованы в возможности проводить как можно больше трансплантаций, Готье считает, что нужно обратить внимание на посмертное донорство.