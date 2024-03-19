Трансплантолог объяснил смерти обоих мужчин с сердцами свиней вскоре после пересадки
Трансплантолог Готье объяснил провалы с пересадкой органов животных людям
В прошлом году в России было проведено более трёх тысяч пересадок органов, что за всю истории трансплантации в нашей стране стало абсолютным рекордом. Сейчас в стране используются либо донорские органы, либо родственные, однако трансплантация органов животных людям потерпела уже два раза крах. Об этом сообщил главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава России, академик РАН Сергей Готье.
По мнению врача, вырастить донорские органы искусственно малореально, потому что каждый орган человеческого организма — уникальное творение природы. К примеру, печень не только вырабатывает белки, ферменты и другие вещества, но и выполняет очистительную установку, поэтому воспроизвести эти функции по отдельности возможно, но как они будут работать — неизвестно.
А вот дела с пересадкой органов от животных куда хуже, потому что человеку тяжело справляться с большим количеством человеческих и животных инфекций. Несмотря на то что сейчас все заинтересованы в возможности проводить как можно больше трансплантаций, Готье считает, что нужно обратить внимание на посмертное донорство.
"На мой взгляд, пока важнее и эффективнее развивать посмертное донорство — создавать больше центров в нашей стране, чтобы люди не приезжали на пересадку в Москву, а могли бы получить эту помощь у себя в регионе", — подытожил трансплантолог в диалоге с kp.ru.
Напомним, на данный момент известно два случая пересадки сердца свиньи человеку. Оба закончились трагедией. 11 января 2022 года 57-летнему Дэвиду Беннетту провели операцию по пересадке сердца свиньи. Он решился принять чужеродный орган, поскольку буквально стоял на пороге смерти. После трансплантации Беннетт прожил всего два месяца. А в конце сентября 2023 года американские хирурги провели вторую пересадку сердца генномодифицированной свиньи человеку. Пациентом стал 58-летний ветеран Военно-морских сил США Лоуренс Фосетт. К сожалению, он скончался 30 октября, не прожив после операции и шести недель.
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