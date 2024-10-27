Извини, но ты жил в XVI веке: Хирург назвал операцию, которая бы сейчас спасла жизнь Грозному

Великий князь московский и всея Руси Иван Грозный мог бы сейчас жить припеваючи, несмотря на то, что ему уже было бы 494 года. Зато ему бы провели операцию, которая точно спасла его в 1584 году.

Операция по спиливаю наростов в коленном суставе. Видео © VK / Алексей Хрупко

По некоторым данным, великий князь скончался от остеофитов – костных наростов в суставах. В те времена решить такую проблему никто, конечно же, не мог. А вот сейчас подобные операции активно проводят, в том числе в Нижним Новгороде. Врач-хирург Алексей Хрупко как орешки щёлкает эти наросты.

Доктор зачищает всё от рубцов, и от остеофитов. Кадрами такой операции он поделился в своих соцсетях, предположив, что смог бы помочь Грозному. Он рассказал, что боль у пациентов с такой проблемой исчезает при полном сгибании. На следующий день царь бы, по его словам, уже активно перемещался на костылях, а потом с ним бы работали реабилитологи.