Извини, но ты жил в XVI веке: Хирург назвал операцию, которая бы сейчас спасла жизнь Грозному
Хирург назвал операцию, которая бы спасла Ивана Грозного в 2024 году
Великий князь московский и всея Руси Иван Грозный мог бы сейчас жить припеваючи, несмотря на то, что ему уже было бы 494 года. Зато ему бы провели операцию, которая точно спасла его в 1584 году.
Операция по спиливаю наростов в коленном суставе. Видео © VK / Алексей Хрупко
По некоторым данным, великий князь скончался от остеофитов – костных наростов в суставах. В те времена решить такую проблему никто, конечно же, не мог. А вот сейчас подобные операции активно проводят, в том числе в Нижним Новгороде. Врач-хирург Алексей Хрупко как орешки щёлкает эти наросты.
Доктор зачищает всё от рубцов, и от остеофитов. Кадрами такой операции он поделился в своих соцсетях, предположив, что смог бы помочь Грозному. Он рассказал, что боль у пациентов с такой проблемой исчезает при полном сгибании. На следующий день царь бы, по его словам, уже активно перемещался на костылях, а потом с ним бы работали реабилитологи.
Ранее ревматолог объяснил, как боль в суставах может довести человека до инвалидности. По словам эксперта, ревматизм — это тяжёлое заболевание, поражающее органы и ткани организма.
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