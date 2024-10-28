Перестала есть и двигаться: В Китае девушка «задеревенела» после упрёка от начальника

В Китае 20-летняя девушка перестала употреблять пищу, пить и двигаться, после того как руководитель отчитал её на работе, сообщает газета The South China Morning Post (SCMP).

Инцидент произошёл около месяца назад в провинции Хэнань в центральной части Китая. Девушка впала в кататонический ступор — это симптом депрессии. При таком состоянии человек отказывается разговаривать, не способен двигаться, у него повышается мышечный тонус.

По информации газеты, после выговора начальника китаянке стало намного хуже. Голова девушки зависала в воздухе, если члены семьи убирали из-под неё подушку. Кроме того, её близкие постоянно напоминали о необходимости сходить в туалет. По словам медика, пациентка довольно замкнута, ей было трудно открыться другим людям и рассказать о ситуации с руководителем.