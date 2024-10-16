В Британии неприветливый начальник выплатит штраф за игнор подчинённой

В Великобритании суд обязал компанию Interaction Recruitment компенсировать моральный ущерб своей бывшей сотруднице из-за игнорирование и создания неблагоприятной рабочей атмосферы. Решение было вынесено после того, как экс-работница Надин Хэнсон подала жалобу на своего руководителя Эндрю Гилкриста. Об этом пишет Daily Mail.

Женщина она устроилась в Interaction Recruitment в сентябре 2023 года, однако спустя несколько дней ей потребовалось взять отгул для визита к врачу, о чём она уведомила начальника заранее. Несмотря на это, руководитель отнёсся к отсутствию сотрудницы как к прогулу, после чего стал полностью игнорировать её.

Истец утверждает, что с этого момента руководитель перестал здороваться с ней и избегал общения на совещаниях. Когда она попыталась объясниться на личной встрече, начальник отказался выслушать её и предложил уволиться по собственному желанию.

Суд признал поведение Гилкриста предвзятым по отношению к сотруднице. Хотя формально оно не нарушает трудовое законодательство, судья отметил, что игнорирование и отказ в общении противоречат корпоративной культуре и могут привести к более серьёзным последствиям. Суд постановил выплатить потерпевшей компенсацию за причинённый моральный ущерб, подчеркнув, что менеджеры должны избегать поспешных выводов относительно компетентности своих сотрудников и учитывать все обстоятельства.