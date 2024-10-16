В Британии неприветливый начальник выплатит штраф за игнор подчинённой
Британский суд обязал начальника выплатить штраф за игнорирование подчинённой
В Великобритании суд обязал компанию Interaction Recruitment компенсировать моральный ущерб своей бывшей сотруднице из-за игнорирование и создания неблагоприятной рабочей атмосферы. Решение было вынесено после того, как экс-работница Надин Хэнсон подала жалобу на своего руководителя Эндрю Гилкриста. Об этом пишет Daily Mail.
Женщина она устроилась в Interaction Recruitment в сентябре 2023 года, однако спустя несколько дней ей потребовалось взять отгул для визита к врачу, о чём она уведомила начальника заранее. Несмотря на это, руководитель отнёсся к отсутствию сотрудницы как к прогулу, после чего стал полностью игнорировать её.
Истец утверждает, что с этого момента руководитель перестал здороваться с ней и избегал общения на совещаниях. Когда она попыталась объясниться на личной встрече, начальник отказался выслушать её и предложил уволиться по собственному желанию.
Суд признал поведение Гилкриста предвзятым по отношению к сотруднице. Хотя формально оно не нарушает трудовое законодательство, судья отметил, что игнорирование и отказ в общении противоречат корпоративной культуре и могут привести к более серьёзным последствиям. Суд постановил выплатить потерпевшей компенсацию за причинённый моральный ущерб, подчеркнув, что менеджеры должны избегать поспешных выводов относительно компетентности своих сотрудников и учитывать все обстоятельства.
Вопросы компенсации за нарушение трудовых прав активно обсуждаются и в России. Например, недавно был рассмотрен законопроект о компенсации для удалённых работников за использование личного оборудования на работе. В документе, поддержанном Минтрудом, предусматривается возмещение расходов на электроэнергию и амортизацию личной техники, что является важным шагом для улучшения условий труда сотрудников на удалёнке. Подобные меры помогают установить справедливый порядок компенсаций для работников, чей труд требует дополнительных расходов со стороны работодателя.
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