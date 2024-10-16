Немецкий пенсионер начал бизнес по кастрации на дому, но погорел и отправился в тюрьму
Daily Mail: Немецкий пенсионер получил 4 года за кастрацию мужчин у себя дома
В Германии суд приговорил 75-летнего пенсионера к трём годам и десяти месяцам лишения свободы за незаконные операции на дому. Мужчина, не имея медицинского образования, занимался кастрацией своих «пациентов», утверждая, что делал это безвозмездно. Суд отклонил его оправдания и признал его виновным в нанесении тяжких телесных повреждений. Об этом сообщила газета Daily Mail.
Во время закрытых слушаний пенсионер признался в проведении процедур и сообщил, что не помнит, что сделал с удалёнными частями тела. Обвинение требовало более жёсткого наказания — шести с половиной лет заключения, утверждая, что по крайней мере в одном случае действия пенсионера могли привести к летальному исходу.
Судья в своём решении подчеркнул важность предотвращения подобных ситуаций в будущем, отметив серьёзность и безответственность поступков подсудимого. Однако итоговый приговор оказался мягче, чем требовала прокуратура.
Случаи оказания медицинских услуг без лицензии стали причиной проверок и судебных разбирательств в различных регионах. Например, расследование SHOT выявило, что клиники в Москве и Волгограде проводили процедуры, ставя под угрозу здоровье пациентов из-за отсутствия квалификации и необходимых документов. Росздравнадзор инициировал проверки, в ходе которых обнаружены многочисленные нарушения в частных медицинских учреждениях, где кабинеты сдавались в аренду без соблюдения требований безопасности для пациентов.
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