Немецкий пенсионер начал бизнес по кастрации на дому, но погорел и отправился в тюрьму

В Германии суд приговорил 75-летнего пенсионера к трём годам и десяти месяцам лишения свободы за незаконные операции на дому. Мужчина, не имея медицинского образования, занимался кастрацией своих «пациентов», утверждая, что делал это безвозмездно. Суд отклонил его оправдания и признал его виновным в нанесении тяжких телесных повреждений. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Во время закрытых слушаний пенсионер признался в проведении процедур и сообщил, что не помнит, что сделал с удалёнными частями тела. Обвинение требовало более жёсткого наказания — шести с половиной лет заключения, утверждая, что по крайней мере в одном случае действия пенсионера могли привести к летальному исходу.

Судья в своём решении подчеркнул важность предотвращения подобных ситуаций в будущем, отметив серьёзность и безответственность поступков подсудимого. Однако итоговый приговор оказался мягче, чем требовала прокуратура.