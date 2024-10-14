Кровь за честь: Насильника выследил и расстрелял родственник жертвы у ИК-2 в Казани
Родственник изнасилованной девушки расстрелял заключённого у ИК-2 в Казани
Родственник изнасилованной девушки из Дагестана расстрелял заключённого на выходе из казанской ИК-2. По информации Mash, так он мог отомстить насильнику за надругательство.
Нападение произошло сегодня примерно в 11:00. «Мститель» дождался 46-летнего жителя Дагестана Нургамида Б. и выстрелил ему в лицо из травмата. Насильник выжил, но получил травмы. Его увезли в больницу, а стрелявшего задержали.
Как стало известно журналистам, судимый за наркотики Нургамид Б. обесчестил девушку, и, чтобы избежать мести, из Дагестана заключённого увезли в Казань. За время нахождения в ИК он успел получить уголовку за создание экстремистской группировки. А сегодня его нашёл родственник пострадавшей девушки.
А ранее в Кемеровской области из СИЗО сбежал Александр Черников, осуждённый за грабёж. Мужчина ранее уже привлекался к ответственности. Его ищут самые опытные оперативники.
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