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14 октября, 12:44

Кровь за честь: Насильника выследил и расстрелял родственник жертвы у ИК-2 в Казани

Родственник изнасилованной девушки расстрелял заключённого у ИК-2 в Казани

Родственник изнасилованной девушки из Дагестана расстрелял заключённого на выходе из казанской ИК-2. По информации Mash, так он мог отомстить насильнику за надругательство.

Нападение произошло сегодня примерно в 11:00. «Мститель‎» дождался 46-летнего жителя Дагестана Нургамида Б. и выстрелил ему в лицо из травмата. Насильник выжил, но получил травмы. Его увезли в больницу, а стрелявшего задержали.

Как стало известно журналистам, судимый за наркотики Нургамид Б. обесчестил девушку, и, чтобы избежать мести, из Дагестана заключённого увезли в Казань. За время нахождения в ИК он успел получить уголовку за создание экстремистской группировки. А сегодня его нашёл родственник пострадавшей девушки.

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Обложка ©

Shutterstockm / FOTODOM / Jonas Petrovas

Андрей Бражников
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