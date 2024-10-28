Мурашко показали комплекс «Пирогов» на конгрессе «Национальное здравоохранение – 2024»
В Москве стартовал конгресс «Национальное здравоохранение – 2024»
Анатомический комплекс «Пирогов». Обложка © Life.ru
В Москве проходит 3-й Национальный конгресс с международным участием «Национальное здравоохранение». Мероприятие посетил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Министр осмотрел выставку и разработки российских специалистов.
В Москве представили макет анатомического комплекса «Пирогов». Видео © Life.ru
В кластере «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьёвы горы» деловая программа началась в девять утра, она продлится до 19:00. Корреспондент Life.ru передаёт, что Мурашко показали анатомический комплекс «Пирогов», позволяющий в 3D-объёме рассмотреть строение тела человека. Это оборудование используется студентами в медицинских университетах и колледжах.
Конгресс проходит при поддержке Правительства РФ. Организаторами делового мероприятия являются Минздрав и фонд «Росконгресс».
Ранее стала известна деловая программа конгресса «Национальное здравоохранение – 2024», который пройдёт в Москве с 28 по 29 октября. Торжественным финалом мероприятия станет пленарная сессия «Национальное здравоохранение: от Н.А. Семашко до наших дней», которая состоится в Кремлёвском дворце.